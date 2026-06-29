Оголошення у розшук ТЦК: юрист назвав три основні причини

Перевірка громадянина щодо можливого розшуку з боку ТЦК. Фото: NV

Світлана Красноштан Редактор

Територіальний центр комплектування має право на оголошення того чи іншого громадянина у розшук. Це відбувається після фіксування порушення цим громадянином військового обліку. Юристи назвали три основні причини для оголошення у розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК

Розшук територіального центру комплектування є вимушеною мірою з боку ТЦК щодо порушників військового обліку. Розшук не є первинною санкцією ТЦК.

У розшук порушників військового обліку оголошують тоді, коли вони не виконують першу вимогу центру комплектування. Цією вимогою є сплата штрафу, накладеного на громадянина.

До юристів звернувся громадянин, який закінчує навчання в університеті. Чоловік поцікавився, чи після того, як закінчиться відстрочка, надана на час навчання, він буде автоматично оголошений у розшук.

Три причини подання у розшук

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що, скоріш за все, такого не станеться. Бо процес розшуку не є пов’язаним із наявністю чи відсутністю відстрочки.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Статус "у розшуку" в "Резерв+" зазвичай з’являється не автоматично через завершення навчання. А лише внаслідок порушення правил військового обліку".

Дерій назвав три основні причини подання громадян у розшук ТЦК. "Це може статися, якщо:

Ви не стоїте на обліку у своєму ТЦК та СП;

Ви ігнорували повістки (наприклад, для уточнення даних);

ТЦК не має актуальної інформації про Ваше місце проживання чи підстави для відстрочки", — зазначив юрист.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як зняти розшук ТЦК через "Резерв+".

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований автоматично.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.