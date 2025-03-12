Офтальмолог у Харкові підробив діагноз призовнику

Перевірка зору. Фото: УНІАН

Київський районний суд Харкова розглянув справу лікаря-офтальмолога, який сфальсифікував діагноз пацієнту, щоб допомогти йому уникнути мобілізації. Медик видав фіктивний висновок про серйозні проблеми із зором, що унеможливлювали проходження військової служби.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік попросив лікаря внести неправдиві дані про стан свого здоров'я

Згідно з матеріалами справи, 25 липня 2023 року до лікарні звернувся чоловік, який мав пройти медичне обстеження перед мобілізацією. Під час огляду він попросив офтальмолога внести неправдиві дані про стан його здоров’я. Лікар погодився і 27 липня 2023 року склав офіційний висновок, у якому вказав, що у пацієнта діагностовано низку серйозних патологій сітківки ока, що могло звільнити його від служби.

Згодом, у ході судово-медичної експертизи, встановили, що пацієнт не мав зазначених захворювань. Обвинувальний акт щодо лікаря передали до суду, де прокурори довели факт підробки медичних документів. Офтальмолог заперечував свою вину, пояснюючи свої дії можливою лікарською помилкою.

"Згідно з випискою було рекомендовано диспансерний нагляд офтальмолога за місцем помешкання та лазеркоагуляція сітківки на обох очах. Ніяких контактів з пацієнтом не було, ніяких пропозицій йому не висловлювали. Ніяких перемовин щодо пособництва йому ухилитись від проходження військової служби не було", — сказав підозрюваний.

Суд визнав лікаря винним у підробці документів і пособництві в ухиленні від мобілізації. Він має сплатити 3 400 гривень штрафу.

Нагадаємо, у Києві суд переглянув справу та скасував вирок за вбивство чоловікам, які відсиділи у в'язниці понад 20 років.

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