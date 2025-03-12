Офтальмолог в Харькове подделал диагноз призывнику

Проверка зрения. Фото: УНИАН

Киевский районный суд Харькова рассмотрел дело врача-офтальмолога, который сфальсифицировал диагноз пациенту, чтобы помочь ему избежать мобилизации. Медик выдал фиктивное заключение о серьезных проблемах со зрением, которые делали невозможным прохождение военной службы.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, 25 июля 2023 года в больницу обратился мужчина, который должен был пройти медицинское обследование перед мобилизацией. Во время осмотра он попросил офтальмолога внести ложные данные о состоянии его здоровья. Врач согласился и 27 июля 2023 года составил официальное заключение, в котором указал, что у пациента диагностирован ряд серьезных патологий сетчатки глаза, что могло освободить его от службы.

Впоследствии, в ходе судебно-медицинской экспертизы, установили, что пациент не имел указанных заболеваний. Обвинительный акт в отношении врача передали в суд, где прокуроры доказали факт подделки медицинских документов. Офтальмолог отрицал свою вину, объясняя свои действия возможной врачебной ошибкой.

"Согласно выписке было рекомендовано диспансерное наблюдение офтальмолога по месту жительства и лазеркоагуляция сетчатки на обоих глазах. Никаких контактов с пациентом не было, никаких предложений ему не высказывали. Никаких переговоров о пособничестве ему уклониться от прохождения военной службы не было", — сказал подозреваемый.

Суд признал врача виновным в подделке документов и пособничестве в уклонении от мобилизации. Он должен заплатить 3 400 гривен штрафа.

Напомним, в Киеве суд пересмотрел дело и отменил приговор за убийство мужчинам, которые отсидели в тюрьме более 20 лет.

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