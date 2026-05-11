Головна ТЦК Офіцер запасу виїхав за кордон: ТЦК може подати у розшук

Дата публікації: 11 травня 2026 21:03
Офіцери запасу, випускники військової кафедри. Фото: ЛНТУ

Офіцер запасу після військової кафедри має право виїжджати за кордон. Але, якщо він не оновив свої облікові дані, його можуть оголосити у розшук. Це станеться, бо повістка прийде на стару, українську адресу проживання емігранта.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон офіцера запасу

Після оголошення на усій території України воєнного стану виїзд за кордон для частини громадян був закритий. Це обмеження триває і досі, оскільки Верховна Рада регулярно продовжує дію воєнного стану.

Обмеження стосується тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Але накладається воно лише на громадян, які є старшими 23 років.

Громадяни ж до досягнення 23-річчя мають право виїжджати за кордон. Це право надається навіть тим, хто є уже не призовниками, а військовозобов’язаними.

Розшук ТЦК громадянина за кордоном

До юристів звернувся з питанням саме такий громадянин. Чоловік розповів, що він закінчив військову кафедру і отримав звання офіцера запасу.

Громадянин зазначив, що виявив у "Резерв+" факт оголошення його у розшук через неявку за повісткою. Чоловік поцікавився, наскільки це є законним.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи ситуацію, що офіцер запасу має право виїхати за кордон, але так само його можуть і оголошувати у розшук: "Залежить від того, чи оновили Ви дані у "Резерв+" щодо фактичної адреси за кордоном. Також має значення, коли саме Вас подали у розшук".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у Верховній Раді пропонують заборонити заброньованим виїзд за кордон.

Заброньованим чоловікам можуть заборонити виїжджати за кордон на відпочинок, доки діє воєнний стан. Депутати хочуть посилити контроль за тими, хто отримує бронь і не повертається додому, а також запровадити відповідальність для самих підприємств. Крім того, під перевірки потраплять студенти, які оформили відстрочку, але насправді не з’являються на парах.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які два документи потрібні для виїзду за кордон громадянам чоловічої статі віком від 18 до 23 років.

Крім закордонного паспорта, потрібно мати ще військово-обліковий документ (у паперовій чи електронній формі). Цей документ має бути наданий на вимогу представника Державної прикордонної служби. 

офіцери запасу виїзд за кордон військова кафедра
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
