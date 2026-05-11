Офицер запаса уехал за границу: ТЦК может подать в розыск

Офицеры запаса, выпускники военной кафедры. Фото: ЛНТУ

Офицер запаса после военной кафедры имеет право выезжать за границу. Но, если он не обновил свои учетные данные, его могут объявить в розыск. Это произойдет, потому что повестка придет на старый, украинский адрес проживания эмигранта.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу офицера запаса

После объявления на всей территории Украины военного положения выезд за границу для части граждан был закрыт. Это ограничение продолжается до сих пор, поскольку Верховная Рада регулярно продлевает действие военного положения.

Ограничение касается тех граждан, которые находятся на воинском учете. Но накладывается оно только на граждан, которые старше 23 лет.

Граждане же до достижения 23-летия имеют право выезжать за границу. Это право предоставляется даже тем, кто является уже не призывниками, а военнообязанными.

Розыск ТЦК гражданина за рубежом

К юристам обратился с вопросом именно такой гражданин. Мужчина рассказал, что он окончил военную кафедру и получил звание офицера запаса.

Гражданин отметил, что обнаружил в "Резерв+" факт объявления его в розыск из-за неявки по повестке. Мужчина поинтересовался, насколько это законно.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя ситуацию, что офицер запаса имеет право выехать за границу, но так же его могут и объявлять в розыск: "Зависит от того, обновили ли Вы данные в "Резерв+" по фактическому адресу за рубежом. Также имеет значение, когда именно Вас подали в розыск".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Верховной Раде предлагают запретить забронированным выезд за границу.

Забронированным мужчинам могут запретить выезжать за границу на отдых, пока действует военное положение. Депутаты хотят усилить контроль за теми, кто получает бронь и не возвращается домой, а также ввести ответственность для самих предприятий. Кроме того, под проверки попадут студенты, которые оформили отсрочку, но на самом деле не появляются на парах.

Кроме загранпаспорта, нужно иметь еще военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме). Этот документ должен быть предоставлен по требованию представителя Государственной пограничной службы.

Кроме загранпаспорта, нужно иметь еще военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме). Этот документ должен быть предоставлен по требованию представителя Государственной пограничной службы.