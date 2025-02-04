Одесит оскаржив штраф від ТЦК — суд став на його бік

Рішення судді. Фото: Freepik

В Одесі чоловік оскаржував в суді накладений на нього штраф у розмірі 17 000 гривень за відсутність військово-облікового документа під час переміщення територією України. Суд визнав постанову ТЦК про накладення штрафу незаконною та скасував її.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Опендатабот.

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Подробиці судової справи

Позивач звернувся до суду з вимогою скасувати постанову ТЦК, яка передбачала адміністративне стягнення за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Чоловіка оштрафували за те, що він нібито переміщався територією України без військового документа. Проте позивач довів, що мав обліково-послужну картку – єдиний документ, який йому видавали. Він також заявив, що добу був незаконно затриманий у казармі ТЦК та СП, а 12 вересня його випустили на волю.

На розгляд справи щодо протоколу за адміністративне правопорушення чоловіка не запросили, а примірник постанови про штраф він отримав лише під час судового процесу.

У судовому засіданні представник відповідача заперечував позовні вимоги, посилаючись на чинні правила мобілізації та необхідність пред’явлення військово-облікового документа.

Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що притягнення позивача до адміністративної відповідальності було незаконним. Відповідно до чинного законодавства, рішення про накладення штрафу має ґрунтуватися на об'єктивному розгляді всіх обставин та доказів.

Суд встановив, що протокол про адміністративне правопорушення не відповідав вимогам КУпАП, оскільки не містив достатніх доказів вчинення правопорушення в умовах особливого періоду. Крім того, оскаржувана постанова не була належним чином вручена позивачу, що порушило його право на оскарження.

Нагадаємо, на Полтавщині суд розглядав справу щодо військовослужбовця, який напав з ножем на майстра авто.

Також на Закарпатті у суді обрали покарання для двох чоловіків, які займалися підпалом майна ЗСУ та ТЦК.