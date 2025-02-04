Одессит обжаловал штраф от ТЦК — суд стал на его сторону

Решение судьи. Фото: Freepik

В Одессе мужчина оспаривал в суде наложенный на него штраф в размере 17 000 гривен за отсутствие военно-учетного документа при перемещении по территории Украины. Суд признал постановление ТЦК о наложении штрафа незаконным и отменил его.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Опендатабот.

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Подробности судебного дела

Истец обратился в суд с требованием отменить постановление ТЦК, которое предусматривало административное взыскание по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Мужчину оштрафовали за то, что он якобы перемещался по территории Украины без военного документа. Однако истец доказал, что имел учетно-служебную карточку - единственный документ, который ему выдавали. Он также заявил, что сутки был незаконно задержан в казарме ТЦК и СП, а 12 сентября его выпустили на свободу.

На рассмотрение дела по протоколу за административное правонарушение мужчину не пригласили, а экземпляр постановления о штрафе он получил только во время судебного процесса.

В судебном заседании представитель ответчика отрицал исковые требования, ссылаясь на действующие правила мобилизации и необходимость предъявления военно-учетного документа.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что привлечение истца к административной ответственности было незаконным. Согласно действующему законодательству, решение о наложении штрафа должно основываться на объективном рассмотрении всех обстоятельств и доказательств.

Суд установил, что протокол об административном правонарушении не соответствовал требованиям КУоАП, поскольку не содержал достаточных доказательств совершения правонарушения в условиях особого периода. Кроме того, обжалуемое постановление не было должным образом вручено истцу, что нарушило его право на обжалование.

Напомним, на Полтавщине суд рассматривал дело в отношении военнослужащего, который напал с ножом на мастера авто.

Также на Закарпатье в суде избрали наказание для двух мужчин, которые занимались поджогом имущества ВСУ и ТЦК.