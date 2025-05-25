Повторна ВЛК для обмежено придатного — коли треба чекати повістки від ТЦК

Процес військово-лікарської комісії. Фото: "Актум"

Якщо громадянин зі статусом "обмежено придатний" має бронювання, він все одно має пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня. Причому ініціювати цей процес громадянин має сам, не чекаючи повістки із територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Громадянин з бронюванням — чи потрібно іти на повторну ВЛК

Згідно зі змінами у процесі військового обліку до 5 червня 2025 року мають пройти повторну військово-лікарську комісію усі ті громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний".

До юристів звернувся громадянин із таким статусом і оформленою бронею, він поцікавився, чи потрібно йому проходити повторну військово-лікарську комісію — і чи потрібно чекати повістку від територіального центру комплектування.

"Військово-лікарську комісію до 5 червня треба проходити усім тим військовозобов'язаним, які були раніше визнані "обмежено придатними", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Хто має ініціювати процес повторної ВЛК

Адвокат додав, що колишні обмежено придатні громадяни мають з’явитися до територіального центру комплектування самостійно, не чекаючи сигналу щодо військово-лікарської комісії.

"У решті випадків ВЛК проходиться лише у випадку отримання повістки", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має проходити військово-лікарську комісію обмежено придатний громадянин з інвалідністю.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може обмежено придатний потрапити у бойову бригаду.