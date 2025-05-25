Повторная ВВК для ограниченно годного — когда надо ждать повестки от ТЦК

Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: "Актум"

Если гражданин со статусом "ограниченно годный" имеет бронирование, он все равно должен пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня. Причем инициировать этот процесс гражданин должен сам, не дожидаясь повестки из территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно изменениям в процессе воинского учета до 5 июня 2025 года должны пройти повторную военно-врачебную комиссию все те граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный".

К юристам обратился гражданин с таким статусом и оформленной броней, он поинтересовался, нужно ли ему проходить повторную военно-врачебную комиссию — и нужно ли ждать повестку от территориального центра комплектования.

"Военно-врачебную комиссию до 5 июня надо проходить всем тем военнообязанным, которые были ранее признаны "ограниченно годными", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Кто должен инициировать процесс повторной ВВК

Адвокат добавил, что бывшие ограниченно годные граждане должны явиться в территориальный центр комплектования самостоятельно, не дожидаясь сигнала о военно-врачебной комиссии.

"В остальных случаях ВВК проходится только в случае получения повестки", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, должен ли проходить военно-врачебную комиссию ограниченно годный гражданин с инвалидностью.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ограниченно годный попасть в боевую бригаду.