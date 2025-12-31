Бронювання обмежено придатних - коли ТЦК не може зупинити цей процес

Застосунок "Резерв+", в якому треба слідкувати за можливим розшуком ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Колишній обмежено придатний громадянин, навіть не пройшовши повторну військово-лікарську комісію, може претендувати на бронювання від мобілізації. Все залежить від того, яка інформація буде вказана у застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Реклама

Читайте також:

Червона стрічка і бронювання

До юристів звернувся громадянин, який раніше мав статус "обмежено придатний".

Чоловік розповів, що на роботі його мають подати на бронювання.

Громадянин поцікавився, чи не вплине його колишній статус та непройдена повторна ВЛК на можливість оформлення броні.

"Якщо у вас в "Резерв+" немає червоної стрічки, де зазначені розшук або порушення військового обліку, проблем не повинно бути", — запевнив громадянина юрист Євген Корнійчук.

Коли треба буде сплатити штраф

Якщо ж у профілі громадянина в "Резерв+" вказано, що він перебуває у розшуку, ситуація дещо зміниться.

"Вам треба буде сплатити штраф через додаток", — пояснив Корнійчук.

Юрист додав, що протягом 3 днів розшук буде знятий і такого громадянина зможуть забронювати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як статус "обмежено придатний" впливає на бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба проходити військово-лікарську комісію після подачі документів на бронювання.