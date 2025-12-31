Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Ограниченно годен без ВЛК — когда ТЦК не помешает бронированию

Ограниченно годен без ВЛК — когда ТЦК не помешает бронированию

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 06:30
Бронирование ограниченно пригодных - когда ТЦК не может остановить этот процесс
Приложение "Резерв+", в котором надо следить за возможным розыском ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Бывший ограниченно годный гражданин, даже не пройдя повторную военно-врачебную комиссию, может претендовать на бронирование от мобилизации. Все зависит от того, какая информация будет указана в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Реклама
Читайте также:

Красная лента и бронирование

К юристам обратился гражданин, который ранее имел статус "ограниченно годный".

Мужчина рассказал, что на работе его должны подать на бронирование.

Гражданин поинтересовался, не повлияет ли его прежний статус и непройденная повторная ВВК на возможность оформления брони.

"Если у вас в "Резерв+" нет красной ленты, где указаны розыск или нарушение воинского учета, проблем не должно быть", — заверил гражданина юрист Евгений Корнийчук.

Когда надо будет оплатить штраф

Если же в профиле гражданина в "Резерв+" указано, что он находится в розыске, ситуация несколько изменится.

"Вам надо будет оплатить штраф через приложение", — пояснил Корнийчук.

Юрист добавил, что в течение 3 дней розыск будет снят и такого гражданина смогут забронировать.

Напомним, мы ранее писали о том, как статус "ограниченно годный" влияет на бронирование.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли проходить военно-врачебную комиссию после подачи документов на бронирование.

бронирование ВВК ТЦК и СП ограниченно пригодные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации