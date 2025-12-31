Бронирование ограниченно пригодных - когда ТЦК не может остановить этот процесс

Приложение "Резерв+", в котором надо следить за возможным розыском ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Бывший ограниченно годный гражданин, даже не пройдя повторную военно-врачебную комиссию, может претендовать на бронирование от мобилизации. Все зависит от того, какая информация будет указана в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Красная лента и бронирование

К юристам обратился гражданин, который ранее имел статус "ограниченно годный".

Мужчина рассказал, что на работе его должны подать на бронирование.

Гражданин поинтересовался, не повлияет ли его прежний статус и непройденная повторная ВВК на возможность оформления брони.

"Если у вас в "Резерв+" нет красной ленты, где указаны розыск или нарушение воинского учета, проблем не должно быть", — заверил гражданина юрист Евгений Корнийчук.

Когда надо будет оплатить штраф

Если же в профиле гражданина в "Резерв+" указано, что он находится в розыске, ситуация несколько изменится.

"Вам надо будет оплатить штраф через приложение", — пояснил Корнийчук.

Юрист добавил, что в течение 3 дней розыск будет снят и такого гражданина смогут забронировать.

