Обмежено придатні громадяни - коли треба йти в ТЦК

Громадянин на комісії в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Призовники, тобто громадяни віком до 25 років, не мають проходити повторну військово-лікарську комісію, навіть якщо вони мали статус "обмежено придатний". Але існує варіант, коли повторну ВЛК призовнику все ж доведеться пройти.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Повторна ВЛК для обмежено придатних

Обмежено придатні громадяни, згідно із законодавством, повинні пройти медичний огляд в форматі військово-лікарської комісії.

Це стосується перш за все військовозобов’язаних громадян.

Та до юристів звернувся обмежено придатний громадянин, який перебуває у статусі "призовник", тобто не має 25 років. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити повторну військово-лікарську комісію, як того вимагає закон.

"До 25 років хлопцю не треба проходити ВЛК", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Коли призовнику все доведеться пройти повторну ВЛК

Інший юрист, Владислав Дерій, уточнив ситуацію для обмежено придатних призовників – чи потрібно їм проходити повторну військово-лікарську комісію.

"Самостійно проходити ВЛК не потрібно, проте, якщо його викличуть повісткою, то така вимога буде законною", — підкреслив Дерій.

Таким чином, повторна військово-лікарська комісія для громадян віком до 25 років буде законною, якщо ТЦК надішле повістку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримуватимуть обмежено придатні після повторної ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли закінчується дія статусу "обмежено придатний".