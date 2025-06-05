Ограниченно годные граждане - когда надо идти в ТЦК

Ограниченно годные призывники — надо ли идти в ТЦК
Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, не должны проходить повторную военно-врачебную комиссию, даже если они имели статус "ограниченно годный". Но существует вариант, когда повторную ВВК призывнику все же придется пройти.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Повторная ВВК для ограниченно годных
Ограниченно годные граждане, согласно законодательству, должны пройти медицинский осмотр в формате военно-врачебной комиссии.
Это касается прежде всего военнообязанных граждан.
Но к юристам обратился ограниченно годный гражданин, который находится в статусе "призывник", то есть не имеет 25 лет. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить повторную военно-врачебную комиссию, как того требует закон.
"До 25 лет парню не надо проходить ВВК", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Когда призывнику все же придется пройти повторную ВВК
Другой юрист, Владислав Дерий, уточнил ситуацию для ограниченно годных призывников - нужно ли им проходить повторную военно-врачебную комиссию.
"Самостоятельно проходить ВВК не нужно, однако, если его вызовут повесткой, то такое требование будет законным", — подчеркнул Дерий.
Таким образом, повторная военно-врачебная комиссия для граждан в возрасте до 25 лет будет законной, если ТЦК пришлет повестку.
Напомним, мы ранее писали о том, какой статус будут получать ограниченно годные после повторной ВВК.
Добавим, мы сообщали о том, когда заканчивается действие статуса "ограниченно годный".
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