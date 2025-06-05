Ограниченно годные граждане - когда надо идти в ТЦК

Гражданин на комиссии в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, не должны проходить повторную военно-врачебную комиссию, даже если они имели статус "ограниченно годный". Но существует вариант, когда повторную ВВК призывнику все же придется пройти.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Повторная ВВК для ограниченно годных

Ограниченно годные граждане, согласно законодательству, должны пройти медицинский осмотр в формате военно-врачебной комиссии.

Это касается прежде всего военнообязанных граждан.

Но к юристам обратился ограниченно годный гражданин, который находится в статусе "призывник", то есть не имеет 25 лет. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить повторную военно-врачебную комиссию, как того требует закон.

"До 25 лет парню не надо проходить ВВК", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Когда призывнику все же придется пройти повторную ВВК

Другой юрист, Владислав Дерий, уточнил ситуацию для ограниченно годных призывников - нужно ли им проходить повторную военно-врачебную комиссию.

"Самостоятельно проходить ВВК не нужно, однако, если его вызовут повесткой, то такое требование будет законным", — подчеркнул Дерий.

Таким образом, повторная военно-врачебная комиссия для граждан в возрасте до 25 лет будет законной, если ТЦК пришлет повестку.

Напомним, мы ранее писали о том, какой статус будут получать ограниченно годные после повторной ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, когда заканчивается действие статуса "ограниченно годный".