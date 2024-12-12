Нові рапорти в застосунку Армія+ - що треба знати

Нові рапорти в "Армія+" — на що можуть розраховувати солдати
У військовому застосунку "Армія+" з’явилися нові електронні рапорти. Військовослужбовці зможуть в електронному вигляді подати рапорти на виплати, відпустку чи звільнення.
Про це повідомляла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Електронний рапорт на довідку 5
У військовому мобільному застосунку "Армія+" запустили цілу низку нових послуг — зокрема, нові види електронних рапортів.
Перш за все військові зможуть через "Армія+" подавати рапорт на довідку 5.
За словами Черногоренко, форма 5 — це довідка, яку надає військова частина на підтвердження, що військовослужбовець проходить військову службу.
Цей документ потрібен для оформлення для усіх пільг, які військовим надає держава.
Інші рапорти у "Армія+"
Крім того, в "Армія+" з’явилися інші електронні рапорти.
Це рапорти:
- на виплати за підписання першого контракту;
- на можливість виїхати за межі гарнізону;
- на відпустку після звільнення з полону;
- на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що військові мають змогу отримувати нагороду за знищену техніку РФ через "Армія+".
Також ми повідомляли про те, що військовослужбовцям спростили процес переведення з частини в частину за допомогою "Армія+".
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