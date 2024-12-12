Нові рапорти в застосунку Армія+ - що треба знати

Застосунок "Армія+". Фото: Міноборони

У військовому застосунку "Армія+" з’явилися нові електронні рапорти. Військовослужбовці зможуть в електронному вигляді подати рапорти на виплати, відпустку чи звільнення.

Про це повідомляла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Електронний рапорт на довідку 5

У військовому мобільному застосунку "Армія+" запустили цілу низку нових послуг — зокрема, нові види електронних рапортів.

Перш за все військові зможуть через "Армія+" подавати рапорт на довідку 5.

За словами Черногоренко, форма 5 — це довідка, яку надає військова частина на підтвердження, що військовослужбовець проходить військову службу.

Цей документ потрібен для оформлення для усіх пільг, які військовим надає держава.

Інші рапорти у "Армія+"

Крім того, в "Армія+" з’явилися інші електронні рапорти.

Це рапорти:

на виплати за підписання першого контракту;

на можливість виїхати за межі гарнізону;

на відпустку після звільнення з полону;

на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що військові мають змогу отримувати нагороду за знищену техніку РФ через "Армія+".

Також ми повідомляли про те, що військовослужбовцям спростили процес переведення з частини в частину за допомогою "Армія+".