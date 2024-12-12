Новые рапорты в приложении Армия+ - что нужно знать

Новые рапорты в "Армія+" — на что могут рассчитывать солдаты
В военном приложении "Армія+" появились новые электронные рапорты. Военнослужащие смогут в электронном виде подать рапорты на выплаты, отпуск или увольнение.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Электронный рапорт в справку 5
В военном мобильном приложении "Армія+" запустили целый ряд новых услуг — в частности, новые виды электронных рапортов.
Прежде всего, военные смогут через "Армія+" подавать рапорт на справку 5.
По словам Черногоренко, форма 5 — это справка, предоставляемая военной частью в подтверждение, что военнослужащий проходит военную службу.
Этот документ необходим для оформления всех льгот, которые военным предоставляет государство.
Другие рапорты в "Армія+"
Кроме того, в "Армія+" появились другие электронные рапорты.
Это рапорты:
- на выплаты за подписание первого контракта;
- на возможность выехать за пределы гарнизона;
- на отпуск после освобождения из плена;
- на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья
Напомним, мы ранее писали о том, что военные могут получать награду за уничтоженную технику РФ через "Армія+".
Также мы сообщали о том, что военнослужащим упростили процесс перевода из части в часть с помощью "Армія+".
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