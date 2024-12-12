Новые рапорты в приложении Армия+ - что нужно знать

Приложение "Армія+". Фото: Минобороны

В военном приложении "Армія+" появились новые электронные рапорты. Военнослужащие смогут в электронном виде подать рапорты на выплаты, отпуск или увольнение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Электронный рапорт в справку 5

В военном мобильном приложении "Армія+" запустили целый ряд новых услуг — в частности, новые виды электронных рапортов.

Прежде всего, военные смогут через "Армія+" подавать рапорт на справку 5.

По словам Черногоренко, форма 5 — это справка, предоставляемая военной частью в подтверждение, что военнослужащий проходит военную службу.

Этот документ необходим для оформления всех льгот, которые военным предоставляет государство.

Другие рапорты в "Армія+"

Кроме того, в "Армія+" появились другие электронные рапорты.

Это рапорты:

на выплаты за подписание первого контракта;

на возможность выехать за пределы гарнизона;

на отпуск после освобождения из плена;

на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья

Напомним, мы ранее писали о том, что военные могут получать награду за уничтоженную технику РФ через "Армія+".

Также мы сообщали о том, что военнослужащим упростили процесс перевода из части в часть с помощью "Армія+".