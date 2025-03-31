Никорак заявила, що рівень довіри до ТЦК критично низький

Народна депутатка Ірина Никорак. Фото: Новини.LIVE

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки потребують реформування. Наразі рівень довіри громадян до ТЦК дуже низький.

Про це розповіла народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Ранок.LIVE.

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"Ви пам'ятаєте оцей ребрендинг, який відбувся від військкоматів до ТЦК? Зараз рівень довіри до ТЦК вкрай низький, критично низький. Хоча рівень довіри до ЗСУ знаходиться на найвищому рівні за всю історію України", — зазначила Никорак.

Вона сподівається, що цей рівень і буде зберігатися на дуже високому щаблі. Водночас українці не розуміють, що ТЦК є невід'ємною складовою ЗСУ. Нардепка вважає, що після великої кількості подій негативного характеру щодо ТЦК, внаслідок чого люди не довіряють цій структурі — варто робити черговий ребрендинг можливо її реформування.

Никорак зазначила, що зараз досить активних обертів набирають рекрутингові центри, які створені по країні, і дійсно туди приходить велика кількість людей, яка отримує інформацію про те, на яку посаду вони могли б заступити, аби стати частиною Сил оборони. Таким чином, у людей існує довіра до них, оскільки ніхто їх не змушує вступати до ЗСУ.

Нагадаємо, військовий юрист Роман Лихачов в ефірі День.LIVE розповів, як можна вирішити конфлікт між ТЦК та громадянами.

Також в Україні стартував експеримент: у роботі ТЦК беруть участь цивільні психологи, юристи і волонтери.