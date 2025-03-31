Никорак заявила, что уровень доверия к ТЦК критически низкий

Народный депутат Ирина Никорак. Фото: Новини.LIVE

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки нуждаются в реформировании. Сейчас уровень доверия граждан к ТЦК очень низкий.

Об этом рассказала народный депутат Ирина Никорак в эфире Ранок.LIVE.

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Отношение граждан к ТЦК

"Вы помните этот ребрендинг, который состоялся от военкоматов до ТЦК? Сейчас уровень доверия к ТЦК крайне низкий, критически низкий. Хотя уровень доверия к ВСУ находится на самом высоком уровне за всю историю Украины", — отметила Никорак.

Она надеется, что этот уровень и будет сохраняться на очень высокой ступени. В то же время украинцы не понимают, что ТЦК является неотъемлемой составляющей ВСУ. Нардеп считает, что после большого количества событий негативного характера по ТЦК, в результате чего люди не доверяют этой структуре — стоит делать очередной ребрендинг, возможно ее реформирование.

Никорак отметила, что сейчас достаточно активных оборотов набирают рекрутинговые центры, которые созданы по стране и действительно туда приходит большое количество людей, которые получают информацию о том, на какую должность они могли бы заступить, чтобы стать частью Сил обороны. Таким образом, у людей существует доверие к ним, поскольку никто их не заставляет вступать в ВСУ.

Напомним, военный юрист Роман Лихачев в эфире День.LIVE рассказал, как можно решить конфликт между ТЦК и гражданами.

Также в Украине стартовал эксперимент: в работе ТЦК участвуют гражданские психологи, юристы и волонтеры.