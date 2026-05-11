Незаконна зміна ВОС: куди звертатися в ТЦК

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: УНІАН

У деяких громадян в застосунку "Резерв+" військово-облікова спеціальність була змінена незалежно від реальної ситуації. Військовозобов’язаний має право виправити цю ситуацію. Для цього потрібно звернутися до територіального центру комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-облікові спеціальності

Військово-облікова спеціальність є частиною обов'язкових особистих даних військовозобов’язаного громадянина України. ВОС має бути вказана у військово-обліковому документі.

Принципи присвоєння громадянам військово-облікових спеціальностей відрізняються залежно від того, проходили вони військову службу чи ні. Якщо громадянин служив у ЗСУ, його актуальна спеціальність пов’язана із цим процесом.

Якщо ж військовозобов’язаний ніколи не проходив військову службу, йому присвоюють базову військово-облікову спеціальність. Зараз такою спеціальністю є ВОС 999.

Як повернути свою ВОС

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що його військово-облікова спеціальність була змінена. Чоловік поцікавився, чи може він повернути свою початкову спеціальність у військово-обліковому документі.

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що таке право у громадянина є. Хоча, якщо йдеться про ВОС 999, то військовозобов’язаний не зобов’язаний нічого робити.

Та якщо ж громадянин хоче повернути свою попередню військово-облікову спеціальність, йому потрібно звернутися в ТЦК. Карпенко пояснив: "Якщо насправді військовозобов’язаний отримував іншу військово-облікову спеціальність, проходив військову підготовку, навчання, збори тощо, то ці відомості потрібно змінити (як і будь-які облікові відомості, які не відповідають дійсності), шляхом звернення до ТЦК та СП або через "Резерв+".

У багатьох громадян в електронному військово-обліковому документі з’явилася нова військово-облікова спеціальність. Разом із ВОС 999 також з’явилася приписка про необхідність проходження курсу БЗВП. У Міноборони пояснили, що на появу цієї ВОС жодним чином реагувати не потрібно.

Військово-облікова спеціальність має бути вказана у кожному військово-обліковому документі. Якщо ця спеціальність не відповідає реальному стану речей, особливо коли у рядового вказана спеціальність, що може бути присвоєна лише представнику командного складу ЗСУ, він має виправити цю помилку. Для цього потрібно відвідати ТЦК і залишити заяву із вимогою уточнення даних.