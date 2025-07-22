Незаконна мобілізація - чи скасовує рішення про мобілізацію визнання її незаконною

Мобілізовані громадяни України. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Верховний Суд України зазначив, що навіть визнання незаконною мобілізації військовозобов’язаного не може скасувати факт зарахування цієї людини на військову службу. Але інші українські суди намагаються протидіяти такому рішенню ВСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Рішення Верховного Суду

В Україні час від часу громадяни звертаються до суду щодо своєї незаконної мобілізації.

Юрист Владислав Дерій пояснив, у чому головна проблема з цим питанням.

За словами юриста, у свій час суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов проти ТЦК у питанні незаконної мобілізації.

"Однак Верховний Суд, серед іншого, зазначив, що таке порушення не є підставою для звільнення позивача з військової служби відповідно до статті 26 Закону "Про військовий обов`язок і військову службу", адже вона визначає виключний перелік таких підстав", — підкреслив Дерій.

Тож навіть визнання мобілізації незаконною не скасовує факт незаконного зарахування громадянина до лав ЗСУ.

Не усі суди на боці ВС

Втім, додав Дерій, інші суди намагаються протидіяти Верховному Суду.

Так, наголосив юрист, Дніпропетровський окружний адмінсуд зазначив у одному із рішень: "Протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, а обов`язок доведення придатності особи до військової служби лежить на суб`єкті владних повноважень".

"Тому існує надія, що незаконно мобілізованих все ж будуть звільняти з військової служби", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити багатодітному батьку, якщо його незаконно мобілізували.

Додамо, ми повідомляли про те, як оскаржити незаконне рішення про мобілізацію.