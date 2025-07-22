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Главная ТЦК Незаконная мобилизация ТЦК — уволят ли человека из ВСУ

Незаконная мобилизация ТЦК — уволят ли человека из ВСУ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 00:30
Незаконная мобилизация - отменяет ли решение о мобилизации признание ее незаконной
Мобилизованные граждане Украины. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Верховный Суд Украины отметил, что даже признание незаконной мобилизации военнообязанного не может отменить факт зачисления этого человека на военную службу. Но другие украинские суды пытаются противодействовать такому решению ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Решение Верховного Суда

В Украине время от времени граждане обращаются в суд относительно своей незаконной мобилизации.

Юрист Владислав Дерий объяснил, в чем главная проблема с этим вопросом.

По словам юриста, в свое время суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск против ТЦК в вопросе незаконной мобилизации.

"Однако Верховный Суд, среди прочего, отметил, что такое нарушение не является основанием для увольнения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе", ведь она определяет исключительный перечень таких оснований", — подчеркнул Дерий.

Поэтому даже признание мобилизации незаконной не отменяет факт незаконного зачисления гражданина в ряды ВСУ.

Не все суды на стороне ВС

Впрочем, добавил Дерий, другие суды пытаются противодействовать Верховному Суду.

Так, отметил юрист, Днепропетровский окружной админсуд отметил в одном из решений: "Противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий, а обязанность доказывания пригодности лица к военной службе лежит на субъекте властных полномочий".

"Поэтому существует надежда, что незаконно мобилизованных все же будут увольнять с военной службы", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать многодетному отцу, если его незаконно мобилизовали.

Добавим, мы сообщали о том, как обжаловать незаконное решение о мобилизации.

суд Верховный суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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