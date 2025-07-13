Відстрочка для студентів - чи впливає незакінчене навчання на відстрочку

Студенти в аудиторії. Фото: "Рівне 1"

Якщо студент не закінчив навчання, а потім вступив на такий же чи нижчий освітній рівень, він навряд чи зможе отримати відстрочку від мобілізації. Але теоретично можна спробувати змінити запис у ЄДЕБО через суд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ангеліна Лисак.

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Відстрочка після незакінченого навчання

В Україні продовжується загальна мобілізація, відстрочку від якої можуть отримати окремі категорії військовозобов’язаних.

Йдеться, зокрема, про студентів.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку на навчання, якщо раніше не закінчив навчання в університеті, а тепер вступив до коледжу.

"Доброго дня, в довідці з ЄДЕБО буде запис про порушення Вами послідовності здобуття освіти. Відстрочки не буде", — пояснила у відповіді адвокатка Ангеліна Лисак.

Судовий позов проти ЄДЕБО

Втім, підкреслила юристка, таку ситуацію в теорії можна виправити, подавши відповідний судовий позов.

"Однак через суд можливо виправити запис в ЄДЕБО та, відповідно, отримати відстрочку", — наголосила Лисак.

Але практика показує, що зазвичай такі варіанти закінчуються невдачею для громадянина і відмовою у відстрочці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке принцип послідовності здобуття освіти.

Додамо, ми повідомляли про те, чи анулює відстрочку зміна спеціальності під час навчання.