Отсрочка для студентов - влияет ли незаконченное обучение на отсрочку

Студенты в аудитории. Фото: "Рівне 1"

Если студент не закончил обучение, а потом поступил на такой же или более низкий образовательный уровень, он вряд ли сможет получить отсрочку от мобилизации. Но теоретически можно попробовать изменить запись в ЕГЭБО через суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ангелина Лысак.

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Отсрочка после незаконченного обучения

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, отсрочку от которой могут получить отдельные категории военнообязанных.

Речь идет, в частности, о студентах.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку на обучение, если ранее не закончил обучение в университете, а теперь поступил в колледж.

"Здравствуйте, в справке из ЕГЭБО будет запись о нарушении Вами последовательности получения образования. Отсрочки не будет", — пояснила в ответе адвокат Ангелина Лысак.

Судебный иск против ЕГЭБО

Впрочем, подчеркнула юрист, такую ситуацию в теории можно исправить, подав соответствующий судебный иск.

"Однако через суд возможно исправить запись в ЕГЭБО и, соответственно, получить отсрочку", — отметила Лысак.

Но практика показывает, что обычно такие варианты заканчиваются неудачей для гражданина и отказом в отсрочке.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое принцип последовательности получения образования.

Добавим, мы сообщали о том, аннулирует ли отсрочку смена специальности во время обучения.