Отсрочка для студентов - влияет ли незаконченное обучение на отсрочку

Незаконченное обучение — может ли ТЦК отказать в отсрочке
Если студент не закончил обучение, а потом поступил на такой же или более низкий образовательный уровень, он вряд ли сможет получить отсрочку от мобилизации. Но теоретически можно попробовать изменить запись в ЕГЭБО через суд.
Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ангелина Лысак.
Отсрочка после незаконченного обучения
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, отсрочку от которой могут получить отдельные категории военнообязанных.
Речь идет, в частности, о студентах.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку на обучение, если ранее не закончил обучение в университете, а теперь поступил в колледж.
"Здравствуйте, в справке из ЕГЭБО будет запись о нарушении Вами последовательности получения образования. Отсрочки не будет", — пояснила в ответе адвокат Ангелина Лысак.
Судебный иск против ЕГЭБО
Впрочем, подчеркнула юрист, такую ситуацию в теории можно исправить, подав соответствующий судебный иск.
"Однако через суд возможно исправить запись в ЕГЭБО и, соответственно, получить отсрочку", — отметила Лысак.
Но практика показывает, что обычно такие варианты заканчиваются неудачей для гражданина и отказом в отсрочке.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое принцип последовательности получения образования.
Добавим, мы сообщали о том, аннулирует ли отсрочку смена специальности во время обучения.
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