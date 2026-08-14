Арешт майна за несплату штрафу ТЦК: роз'яснення юристів щодо прав

Спілкування працівників ТЦК та ключі від житла. Фото з відкритих джерел, колаж Новини.LIVE

Коли порушники правил військового обліку відмовляються добровільно сплачувати фінансові стягнення, їхні справи опиняються в руках державних виконавців. Правознавці попереджають, що ця структура застосовує жорсткі санкції, які дозволяють автоматично списувати пеню з рахунків або реалізовувати активи боржника через державні електронні аукціони.

Про це попередила законознавиця Наталія Мамченко на порталі protocol.ua, передає Новини.LIVE.

Чому виконавча служба арештовує активи порушників обліку

Якщо людина тривалий час ігнорує виписаний штраф, військкомат передає її справу до Державної виконавчої служби. Саме ця структура має широкі повноваження для примусового стягнення боргів. Першим кроком виконавців зазвичай стає заморожування банківських рахунків порушника. Це робиться для того, щоб мати можливість вирахувати на користь держави необхідну суму, яка складається з розміру самого штрафу та нарахованої пені.

Однак санкції не обмежуються лише безготівковими коштами на банківських картках. У ситуаціях, коли фінансові стягнення зростають, під загрозою арешту опиняється і фізична власність боржника.

Юристи підкреслюють, що державні виконавці цілком легально можуть використовувати майно для покриття заборгованості перед державою.

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"Збільшення штрафів може стати підставою для обмеження користування майном, та за законом, за умови накопичення великої суми боргів, виконавці мають повне право арештовувати і майно", — наголошують експерти.

Після завершення процедури арешту такі активи не просто блокуються, а йдуть на погашення боргу. Як пояснили правознавці, потім таке майно може бути реалізоване на аукціоні СЕТАМ.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", який чітко визначає правила внесення, оновлення, перевірки та виправлення персональних даних.

Також в рамках розширення взаємодії державних систем Кабмін також зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони відомості з реєстру платників податків щодо осіб, які підлягають військовому обліку, причому ці зміни поширюватимуться зокрема й на українців, які перебувають за кордоном.