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Неуплата штрафов ТЦК: когда имущество пойдет с молотка

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 00:30
Арест имущества за неуплату штрафа ТЦК: разъяснения юристов относительно прав
Общение сотрудников ТЦК и ключи от жилья. Фото из открытых источников, коллаж Новини.LIVE

Когда нарушители правил воинского учета отказываются добровольно уплачивать финансовые взыскания, их дела попадают в руки государственных исполнителей. Юристы предупреждают, что эта структура применяет жесткие санкции, которые позволяют автоматически списывать пеню со счетов или реализовывать активы должника через государственные электронные аукционы.

Об этом сообщила специалист по праву Наталья Мамченко на портале protocol.ua, передает Новини.LIVE.

Почему исполнительная служба арестовывает активы нарушителей учета

Если человек длительное время игнорирует выписанный штраф, военкомат передает его дело в Государственную исполнительную службу. Именно эта структура обладает широкими полномочиями для принудительного взыскания долгов. Первым шагом исполнителей обычно становится замораживание банковских счетов нарушителя. Это делается для того, чтобы иметь возможность удержать в пользу государства необходимую сумму, состоящую из размера самого штрафа и начисленной пени.

Однако санкции не ограничиваются только безналичными средствами на банковских картах. В ситуациях, когда финансовые взыскания растут, под угрозой ареста оказывается и физическое имущество должника.

Юристы подчеркивают, что государственные исполнители вполне легально могут использовать имущество для покрытия задолженности перед государством.

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"Увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом, и по закону, при условии накопления значительной суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество", — отмечают эксперты.

После завершения процедуры ареста такие активы не просто блокируются, а идут на погашение долга. Как пояснили правоведы, затем такое имущество может быть реализовано на аукционе СЕТАМ.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», который четко определяет правила внесения, обновления, проверки и исправления персональных данных.

Также в рамках расширения взаимодействия государственных систем Кабмин обязал Государственную налоговую службу передать Министерству обороны сведения из реестра налогоплательщиков о лицах, подлежащих воинскому учету, причем эти изменения будут распространяться, в частности, и на украинцев, находящихся за рубежом.

арест ТЦК и СП уклонисты имущество
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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