Військово-лікарська комісія - чи не продовжать відстрочку без непройденої ВЛК

Комісія при територіальному центру комплектування. Фото: Одеський ТЦК

Факт непроходження військово-лікарської комісії жодним чином не може повпливати на відстрочку від мобілізації. Існує один-єдиний привід для ТЦК, щоб відмовити у відстрочці.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації.

Він поцікавився, чи можуть йому відмовити у відстрочці в територіальному центрі комплектування, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію.

"Не є підставою для відмови у відстрочці відсутність пройденої ВЛК та паперового ВОД, оскільки Ви маєте е-ВОД, а наяввність останнього не передбачає оформлення ВОД ще й у паперовому вигляді", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Також згідно пункту 63 Постанови КМУ №560, підкреслив юрист, ТЦК не має права направляти на проходження ВЛК під час діючої відстрочки.

Коли у відстрочці справді можуть відмовити

Айвазян пояснив, що існує одна-єдина підстава для відмови військовозобов’язаному громадянину у відстрочці.

"Відмова у відстрочці є правомірною тільки у тому випадку, коли в Вас не має підстави для останньої", — зазначив адвокат.

У всіх інших випадках відстрочка має бути підтверджена.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується відстрочка для догляду за близьким родичем автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, хто отримає відстрочку від мобілізації у липні 2025 року.