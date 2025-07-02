Военно-врачебная комиссия - не продлят ли отсрочку без непройденной ВВК

Комиссия при территориальном центре комплектования. Фото: Одесский ТЦК

Факт непрохождения военно-врачебной комиссии никоим образом не может повлиять на отсрочку от мобилизации. Существует один-единственный повод для ТЦК, чтобы отказать в отсрочке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации.

Он поинтересовался, могут ли ему отказать в отсрочке в территориальном центре комплектования, если он не прошел военно-врачебную комиссию.

"Не является основанием для отказа в отсрочке отсутствие пройденной ВВК и бумажного ВУД, поскольку Вы имеете е-ВУД, а наличие последнего не предусматривает оформления ВУД еще и в бумажном виде", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Также согласно пункту 63 Постановления КМУ №560, подчеркнул юрист, ТЦК не имеет права направлять на прохождение ВВК во время действующей отсрочки.

Когда в отсрочке действительно могут отказать

Айвазян пояснил, что существует одно-единственное основание для отказа военнообязанному гражданину в отсрочке.

"Отказ в отсрочке является правомерным только в том случае, когда у Вас нет основания для последней", — отметил адвокат.

Во всех остальных случаях отсрочка должна быть подтверждена.

Напомним, мы ранее писали о том, продлевается ли отсрочка по уходу за близким родственником автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, кто получит отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.