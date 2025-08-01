Затримання і доставлення ТЦК — чи затримають за непройдену ВЛК

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Непройдена військово-лікарська комісія не є підставою для того, аби затримати громадянина на вулиці й доставити його до територіального центру комплектування. У такій ситуації група оповіщення може лише виписати громадянину повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи є підстави для затримання на вулиці

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право група оповіщення ТЦК та Нацполіції затримати його і доправити до територіального центру комплектування, якщо у нього непройдена військово-лікарська комісія.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у випадку, коли інших порушень військового обліку у громадянина немає, це неможливо.

"Не можуть Вас забрати на вулиці. Для того не має жодної підстави", — запевнив юрист.

Коли група оповіщення ТЦК може затримати громадянина

Айвазян пояснив, коли громадянина можуть затримати.

"Якщо б Ви були у розшуку ТЦК або ж не мали при собі ВОД, то була б інша справа", — підкреслив адвокат.

Максимум, що може зробити ТЦК, запевнив Юрій Айвазян, це видати повістку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна пройти ВЛК за простроченим направленням.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з обмежено придатних громадян може не проходити повторну ВЛК.