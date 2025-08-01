Задержание и доставка ТЦК — задержат ли за непройденную ВВК

Непройденная ВВК — могут ли доставить в ТЦК такое лицо
Непройденная военно-врачебная комиссия не является основанием для того, чтобы задержать гражданина на улице и доставить его в территориальный центр комплектования. В такой ситуации группа оповещения может только выписать гражданину повестку.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Есть ли основания для задержания на улице
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право группа оповещения ТЦК и Нацполиции задержать его и доставить в территориальный центр комплектования, если у него непройдена военно-врачебная комиссия.
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в случае, когда других нарушений воинского учета у гражданина нет, это невозможно.
"Не могут Вас забрать на улице. Для этого нет никаких оснований", — заверил юрист.
Когда группа оповещения ТЦК может задержать гражданина
Айвазян объяснил, когда гражданина могут задержать.
"Если бы Вы были в розыске ТЦК или не имели при себе ВУД, то было бы другое дело", — подчеркнул адвокат.
Максимум, что может сделать ТЦК, заверил Юрий Айвазян, это выдать повестку.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли пройти ВВК по просроченному направлению.
Добавим, мы сообщали о том, кто из ограниченно годных граждан может не проходить повторную ВВК.
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