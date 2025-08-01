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Главная ТЦК Непройденная ВВК — могут ли доставить в ТЦК такое лицо

Непройденная ВВК — могут ли доставить в ТЦК такое лицо

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 06:30
Задержание и доставка ТЦК — задержат ли за непройденную ВВК
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Непройденная военно-врачебная комиссия не является основанием для того, чтобы задержать гражданина на улице и доставить его в территориальный центр комплектования. В такой ситуации группа оповещения может только выписать гражданину повестку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Есть ли основания для задержания на улице

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право группа оповещения ТЦК и Нацполиции задержать его и доставить в территориальный центр комплектования, если у него непройдена военно-врачебная комиссия.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в случае, когда других нарушений воинского учета у гражданина нет, это невозможно.

"Не могут Вас забрать на улице. Для этого нет никаких оснований", — заверил юрист.

Когда группа оповещения ТЦК может задержать гражданина

Айвазян объяснил, когда гражданина могут задержать.

"Если бы Вы были в розыске ТЦК или не имели при себе ВУД, то было бы другое дело", — подчеркнул адвокат.

Максимум, что может сделать ТЦК, заверил Юрий Айвазян, это выдать повестку.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли пройти ВВК по просроченному направлению.

Добавим, мы сообщали о том, кто из ограниченно годных граждан может не проходить повторную ВВК.

ВВК ТЦК и СП военнообязанные розыск задержание
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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