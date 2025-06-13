Навіщо непридатному відстрочка - відстрочка від мобілізації до моменту виключення з обліку

Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН

Навіть після рішення ВЛК про непридатність громадянина до військової служби за станом здоров’я, йому варто оформити відстрочку від мобілізації. Так він буде убезпечений від призову під час процесу затвердження непридатності штатною ВЛК, що потрібно для виключення з військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навіщо непридатному з інвалідністю відстрочка від мобілізації

До юристів звернувся громадянин, який отримав групу інвалідності, а потім і визнання непридатності військово-лікарською комісією.

Чоловік поцікавився, як довго триватиме процес виключення його з військового обліку, а також чи можуть його під час цього процесу мобілізувати.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що теоретично така ситуація можлива, тому про всяк випадок такий громадянин може оформити відстрочку як військовозобов’язаний.

"В принципі, на той час, допоки штатна ВЛК не затвердить постанову про Вашу непридатність (станом на зараз весь процес займає приблизно півроку), Ви можете оформити відстрочку по інвалідності, оскільки до затвердження постанови ВЛК залишитесь у статусі військовозобов'язаного", — наголосив у адвокат відповіді громадянину.

Можна обійтись і без відстрочки

Існує, за словами Айвазяна, й інший варіант.

"Ви можете і не оформлювати відстрочку, але тоді необхідно, аби ТЦК вніс дані до реєстру про визнання Вас ВЛК непридатним до проходження служби, аби до Вас не було жодних запитань", — зазначив юрист.

Відстрочку ж за такою причиною можна зробити через "Резерв+" чи безпосередньо подавши заяву до ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які ВЛК підтверджують непридатність військових.

Додамо, ми повідомляли про те, коли військовозобов’язаному надається тимчасова непридатність.