Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Непридатність на ВЛК — чи треба йти до ТЦК по відстрочку

Непридатність на ВЛК — чи треба йти до ТЦК по відстрочку

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 06:30
Навіщо непридатному відстрочка - відстрочка від мобілізації до моменту виключення з обліку
Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН
Ключові моменти Навіщо непридатному з інвалідністю відстрочка від мобілізації Можна обійтись і без відстрочки

Навіть після рішення ВЛК про непридатність громадянина до військової служби за станом здоров’я, йому варто оформити відстрочку від мобілізації. Так він буде убезпечений від призову під час процесу затвердження непридатності штатною ВЛК, що потрібно для виключення з військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Навіщо непридатному з інвалідністю відстрочка від мобілізації

До юристів звернувся громадянин, який отримав групу інвалідності, а потім і визнання непридатності військово-лікарською комісією.

Чоловік поцікавився, як довго триватиме процес виключення його з військового обліку, а також чи можуть його під час цього процесу мобілізувати.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що теоретично така ситуація можлива, тому про всяк випадок такий громадянин може оформити відстрочку як військовозобов’язаний.

"В принципі, на той час, допоки штатна ВЛК не затвердить постанову про Вашу непридатність (станом на зараз весь процес займає приблизно півроку), Ви можете оформити відстрочку по інвалідності, оскільки до затвердження постанови ВЛК залишитесь у статусі військовозобов'язаного", — наголосив у адвокат відповіді громадянину.

Можна обійтись і без відстрочки

Існує, за словами Айвазяна, й інший варіант.

"Ви можете і не оформлювати відстрочку, але тоді необхідно, аби ТЦК вніс дані до реєстру про визнання Вас ВЛК непридатним до проходження служби, аби до Вас не було жодних запитань", — зазначив юрист.

Відстрочку ж за такою причиною можна зробити через "Резерв+" чи безпосередньо подавши заяву до ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які ВЛК підтверджують непридатність військових.

Додамо, ми повідомляли про те, коли військовозобов’язаному надається тимчасова непридатність.

відстрочка ВЛК ТЦК та СП особа з інвалідністю військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації