Зачем непригодному отсрочка - отсрочка от мобилизации до момента исключения с учета

Оформление документов в ТЦК. Фото: УНІАН

Даже после решения ВВК о непригодности гражданина к военной службе по состоянию здоровья, ему стоит оформить отсрочку от мобилизации. Так он будет обезопасен от призыва во время процесса утверждения непригодности штатной ВВК, что нужно для исключения с воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который получил группу инвалидности, а затем и признание непригодности военно-врачебной комиссией.

Мужчина поинтересовался, как долго продлится процесс исключения его с воинского учета, а также могут ли его во время этого процесса мобилизовать.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что теоретически такая ситуация возможна, поэтому на всякий случай такой гражданин может оформить отсрочку как военнообязанный.

"В принципе, на то время, пока штатная ВВК не утвердит постановление о Вашей непригодности (по состоянию на сейчас весь процесс занимает примерно полгода), Вы можете оформить отсрочку по инвалидности, поскольку до утверждения постановления ВВК останетесь в статусе военнообязанного", — отметил в адвокат ответе гражданину.

Можно обойтись и без отсрочки

Существует, по словам Айвазяна, и другой вариант.

"Вы можете и не оформлять отсрочку, но тогда необходимо, чтобы ТЦК внес данные в реестр о признании Вас ВВК непригодным к прохождению службы, чтобы к Вам не было никаких вопросов", — отметил юрист.

Отсрочку же по такой причине можно сделать через "Резерв+" или непосредственно подав заявление в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие ВВК подтверждают непригодность военных.

Добавим, мы сообщали о том, когда военнообязанному предоставляется временная непригодность.