Нова ВЛК при незавершеній попередній - чи має право ТЦК вимагати проходити нову

Не завершив ВЛК — чи законною є вимога ТЦК проходити заново
Якщо громадянин не завершив процес проходження військово-лікарської комісії з вини ТЦК, вимога проходити ВЛК заново є незаконною. Громадянин має право подати скаргу у відповідні структури.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Незаконність дій ТЦК
До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що він досі не закінчив проходження військово-лікарської комісії, не отримав висновок, бо його справа так і не дійшла до рівня РВЛК.
При цьому, додав чоловік, в ТЦК вимагають від нього пройти військово-лікарську комісію заново.
Громадянин поцікавився, чи законною є така вимога територіального центру комплектування.
"Це абсолютно незаконно", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Ярослав Турчин, припустивши, що в ТЦК просто прикривають власні помилки чи відверто злочинні дії: "Намагаючись ошукати Вас, поставити інший діагноз та іншу категорію придатності до служби".
Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив відповідь свого колеги.
"Якщо Вам пропонують проходити повторний огляд в районній ВЛК, то це абсолютно неправомірно", — зазначив юрист.
Куди можна подати скаргу
Дерій також пояснив, що робити у такій ситуації громадянину.
"Вам потрібно подавати скарги про бездіяльність та неправомірні дії ТЦК до Міноборони, а про неправомірні рішення ВЛК до штатної ВЛК", — підкреслив юрист.
Для цього, додав Владислав Дерій, потрібно отримати копію відповідної постанови.
"Паперова копія документа з постановою, що потребує затвердження штатною ВЛК, видається за запитом особи, що пройшла медичний огляд, у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку у день звернення після отримання ТЦК та СП протоколу засідання штатної ВЛК", — пояснив юрист.
