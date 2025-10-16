Відео
Головна ТЦК Не завершив ВЛК — чи законною є вимога ТЦК проходити заново

Не завершив ВЛК — чи законною є вимога ТЦК проходити заново

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 06:30
Нова ВЛК при незавершеній попередній - чи має право ТЦК вимагати проходити нову
Проходження військово-лікарської комісії. Фото: "МикВісті"

Якщо громадянин не завершив процес проходження військово-лікарської комісії з вини ТЦК, вимога проходити ВЛК заново є незаконною. Громадянин має право подати скаргу у відповідні структури.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Незаконність дій ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що він досі не закінчив проходження військово-лікарської комісії, не отримав висновок, бо його справа так і не дійшла до рівня РВЛК.

При цьому, додав чоловік, в ТЦК вимагають від нього пройти військово-лікарську комісію заново.

Громадянин поцікавився, чи законною є така вимога територіального центру комплектування.

"Це абсолютно незаконно", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Ярослав Турчин, припустивши, що в ТЦК просто прикривають власні помилки чи відверто злочинні дії: "Намагаючись ошукати Вас, поставити інший діагноз та іншу категорію придатності до служби".

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив відповідь свого колеги.

"Якщо Вам пропонують проходити повторний огляд в районній ВЛК, то це абсолютно неправомірно", — зазначив юрист.

Куди можна подати скаргу

Дерій також пояснив, що робити у такій ситуації громадянину.

"Вам потрібно подавати скарги про бездіяльність та неправомірні дії ТЦК до Міноборони, а про неправомірні рішення ВЛК до штатної ВЛК", — підкреслив юрист.

Для цього, додав Владислав Дерій, потрібно отримати копію відповідної постанови.

"Паперова копія документа з постановою, що потребує затвердження штатною ВЛК, видається за запитом особи, що пройшла медичний огляд, у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку у день звернення після отримання ТЦК та СП протоколу засідання штатної ВЛК", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, що має бути вказане в рапорті про проходження ВЛК для військового.

скарги ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані оскарження
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
