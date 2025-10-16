Новая ВВК при незавершенной предыдущей - имеет ли право ТЦК требовать проходить новую

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: "МикВісті"

Если гражданин не завершил процесс прохождения военно-врачебной комиссии по вине ТЦК, требование проходить ВВК заново является незаконным. Гражданин имеет право подать жалобу в соответствующие структуры.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама

Читайте также:

Незаконность действий ТЦК

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что он до сих пор не закончил прохождение военно-врачебной комиссии, не получил заключение, потому что его дело так и не дошло до уровня РВВК.

При этом, добавил мужчина, в ТЦК требуют от него пройти военно-врачебную комиссию заново.

Гражданин поинтересовался, законно ли такое требование территориального центра комплектования.

"Это абсолютно незаконно", — отметил в ответе гражданину адвокат Ярослав Турчин, предположив, что в ТЦК просто прикрывают собственные ошибки или откровенно преступные действия: "Пытаясь обмануть Вас, поставить другой диагноз и другую категорию годности к службе".

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил ответ своего коллеги.

"Если Вам предлагают проходить повторный осмотр в районной ВВК, то это абсолютно неправомерно", — отметил юрист.

Куда можно подать жалобу

Дерий также объяснил, что делать в такой ситуации гражданину.

"Вам нужно подавать жалобы о бездействии и неправомерных действиях ТЦК в Минобороны, а о неправомерных решениях ВВК в штатную ВВК", — подчеркнул юрист.

Для этого, добавил Владислав Дерий, нужно получить копию соответствующего постановления.

"Бумажная копия документа с постановлением, требующим утверждения штатной ВВК, выдается по запросу лица, прошедшего медицинский осмотр, в ТЦК и СП по месту пребывания на учете в день обращения после получения ТЦК и СП протокола заседания штатной ВВК", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, что должно быть указано в рапорте о прохождении ВВК для военного.