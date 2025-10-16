Новая ВВК при незавершенной предыдущей - имеет ли право ТЦК требовать проходить новую

Не завершил ВВК — законно ли требование ТЦК проходить заново
Если гражданин не завершил процесс прохождения военно-врачебной комиссии по вине ТЦК, требование проходить ВВК заново является незаконным. Гражданин имеет право подать жалобу в соответствующие структуры.
Незаконность действий ТЦК
К юристам обратился гражданин, который объяснил, что он до сих пор не закончил прохождение военно-врачебной комиссии, не получил заключение, потому что его дело так и не дошло до уровня РВВК.
При этом, добавил мужчина, в ТЦК требуют от него пройти военно-врачебную комиссию заново.
Гражданин поинтересовался, законно ли такое требование территориального центра комплектования.
"Это абсолютно незаконно", — отметил в ответе гражданину адвокат Ярослав Турчин, предположив, что в ТЦК просто прикрывают собственные ошибки или откровенно преступные действия: "Пытаясь обмануть Вас, поставить другой диагноз и другую категорию годности к службе".
Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил ответ своего коллеги.
"Если Вам предлагают проходить повторный осмотр в районной ВВК, то это абсолютно неправомерно", — отметил юрист.
Куда можно подать жалобу
Дерий также объяснил, что делать в такой ситуации гражданину.
"Вам нужно подавать жалобы о бездействии и неправомерных действиях ТЦК в Минобороны, а о неправомерных решениях ВВК в штатную ВВК", — подчеркнул юрист.
Для этого, добавил Владислав Дерий, нужно получить копию соответствующего постановления.
"Бумажная копия документа с постановлением, требующим утверждения штатной ВВК, выдается по запросу лица, прошедшего медицинский осмотр, в ТЦК и СП по месту пребывания на учете в день обращения после получения ТЦК и СП протокола заседания штатной ВВК", — пояснил юрист.
