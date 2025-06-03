Черги на ВЛК - чи оштрафують громадянина, який не встиг

Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

Якщо військовозобов’язаний громадянин не закінчив проходження ВЛК через черги до керівника комісії, він може уникнути штрафу. Для цього потрібно звернутися до очільника територіального центру комплектування із відповідною заявою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військово-лікарська комісія є одним із ключових аспектів військового обліку та мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна уникнути відповідальності за непройдену до кінця військово-лікарську комісію через черги на прийом до керівника ВЛК.

"В принципі так, можна", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Він пояснив, що оскільки до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку притягає керівник ТЦК, варто звернутись до нього із відповідною заявою.

Які документи потрібно мати при собі

"В заяві треба пояснити, що Ви по суті пройшли комісію, й питання полягає тільки в тому, що Ви не можете із-за черги потрапити до голови ВЛК. Це буде одним із доказів того, що ви зробили усе від Вас залежне для своєчасного проходження ВЛК і намагались попередити про це ТЦК", — наголосив Айвазян.

Адвокат додав, що також потрібно зберігати направлення на ВЛК, сформоване у "Резерв+", та будь-які інші документи, які підтверджують факт початку проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як на Чернігівщині суд покарав чоловіка, який відмовився від проходження ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго можуть тривати додаткові обстеження під час проходження ВЛК.