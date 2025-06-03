Очереди на ВВК - оштрафуют ли гражданина, который не успел

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Если военнообязанный гражданин не закончил прохождение ВВК из-за очереди к руководителю комиссии, он может избежать штрафа. Для этого нужно обратиться к руководителю территориального центра комплектования с соответствующим заявлением.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых аспектов воинского учета и мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли избежать ответственности за непройденную до конца военно-врачебную комиссию из-за очереди на прием к руководителю ВВК.

"В принципе да, можно", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Он пояснил, что поскольку к административной ответственности за нарушение правил воинского учета привлекает руководитель ТЦК, стоит обратиться к нему с соответствующим заявлением.

Какие документы нужно иметь при себе

"В заявлении надо объяснить, что Вы по сути прошли комиссию, и вопрос заключается только в том, что Вы не можете из-за очереди попасть к председателю ВВК. Это будет одним из доказательств того, что вы сделали все от Вас зависящее для своевременного прохождения ВВК и пытались предупредить об этом ТЦК", — отметил Айвазян.

Адвокат добавил, что также нужно хранить направление на ВВК, сформированное в "Резерв+", и любые другие документы, подтверждающие факт начала прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее писали о том, как на Черниговщине суд наказал мужчину, который отказался от прохождения ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго могут длиться дополнительные обследования во время прохождения ВВК.