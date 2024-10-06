Мобілізація для шкільних працівників 2024 - хто має право на відсрочку

Педагог з вихованцями. Фото: kosiv.org.ua

Вихователі в ліцеї чи іншому шкільному закладі мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Для цього треба, щоб освітній заклад був ліцензований Міносвіти, а також щоб співробітник працював щонайменш на 0,75 ставки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Вихователь має право на відстрочку, але є умова

До юристів звернувся вихователь у військово-спортивному ліцеї з питанням, чи має він право на відстрочку від мобілізації, як учителі.

Юрій Айвазян наголосив, що таке право у вихователя є.

"Проте це за умови, якщо йдеться про ліцей, акредитований МОН", — підкреслив адвокат.

Головна вимога до педагогів

Але для цього вихователь має відповідати основному критерію, який застосовується до працівників педагогічної сфери.

Цей критерій вимагає, щоб учитель, вихователь, керівник освітнього закладу чи інший педагогічно-науковий працівник, який має право на відстрочку від призову, працював на основному місці роботі щонайменше на 0,75 стандартної ставки педагогічного навантаження.

Нагадаємо, раніше ми писали, як саме учителі мають оформлювати відстрочку від мобілізації.

Додамо, також ми повідомляли про випадки, коли учителів таки можуть мобілізувати.