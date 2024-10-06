Мобилизация для школьных работников 2024 года - кто имеет право на отсрочку

Педагог с воспитанниками. Фото: kosiv.org.ua

Воспитатели в лицее или в другом школьном учреждении имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Для этого нужно, чтобы образовательное учреждение было лицензировано Минобразования, а также чтобы сотрудник работал минимум на 0,75 ставки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Воспитатель имеет право на отсрочку, но есть условие

К юристам обратился воспитатель в военно-спортивном лицее с вопросом, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации как учителя.

Юрий Айвазян подчеркнул, что такое право у воспитателя есть.

"Однако это при условии, если речь идет о лицее, аккредитованном МОН", — подчеркнул адвокат.

Главное требование к педагогам

Но для этого воспитатель должен отвечать основному критерию, применяемому к работникам педагогической сферы.

Этот критерий требует, чтобы учитель, воспитатель, руководитель образовательного учреждения или другой педагогически научный работник, имеющий право на отсрочку от призыва, работал на основном месте работы по меньшей мере на 0,75 стандартной ставки педагогической нагрузки.

Напомним, ранее мы писали, как именно учителя должны оформлять отсрочку от мобилизации.

Добавим, также мы сообщали о случаях, когда учителей могут мобилизовать.