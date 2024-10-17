Посади в ЗСУ - які найпопулярніші серед військових

Робота в Центрі рекрутингу. Фото: Telegram-канал Андрія Садового

До Центрів рекрутингу ЗСУ уже звернулося понад 20 тисяч громадян України. Найпопулярнішими посадами у добровольців є водії та оператори безпілотних систем.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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В Українв продовжується процес мобілізації громадян через Центри рекрутингу ЗСУ.

За наявною інформацією, за попередній тиждень, з 7 по 13 жовтня, до Центрів рекрутингу звернулися 804 особи.

Усього ж до Центрів рекрутингу за увесь час їхнього існування звернулося 20 954 громадянина. З них 5230 уже приєдналися до ЗСУ.

Які посади є найпопулярнішими

Деякі посади є найбільш популярними у добровольців, які намагаються мобілізуватися через Центри рекрутингу.

Це:

водії;

штабні працівники;

оператори БпЛА.

Нагадаємо, що на законодавчому рівні в Україні уже розробляється ідея прямої мобілізації без участі територіальних центрів комплектування. Цей процес матиме схожі риси із рекрутинговими центрами, які уже відкрилися по усій країні під егідою Міноборони.

Додамо, ми повідомляли, кого у жовтні 2024 року першочергово мобілізуватимуть до лав ЗСУ.