Должности в ВСУ – самые популярные среди военных

Не только операторы БпЛА — три самых популярных должности в ВСУ
В Центры рекрутинга ВСУ уже обратилось более 20 тысяч граждан Украины. Самыми популярными должностями у добровольцев водители и операторы беспилотных систем.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Сколько человек обратилось в Центры рекрутинга ВСУ
В Украине продолжается процесс мобилизации граждан через Центры рекрутинга ВСУ.
По имеющейся информации, за предыдущую неделю, с 7 по 13 октября, в Центры рекрутинга обратились 804 человека.
Всего же в Центры рекрутинга за все время их существования обратилось 20 954 гражданина. Из них 5230 уже присоединились к ВСУ.
Какие должности являются самыми популярными
Некоторые должности наиболее популярны у добровольцев, которые пытаются мобилизоваться через Центры рекрутинга.
Это:
- водители;
- штабные работники;
- операторы БпЛА.
Напомним, что на законодательном уровне в Украине разрабатывается идея прямой мобилизации без участия территориальных центров комплектования. Этот процесс будет иметь схожие черты с рекрутинговыми центрами, которые уже открылись по всей стране под эгидой Минобороны.
Добавим, мы сообщали, кого в октябре 2024 года будут в первую очередь мобилизовать в ряды ВСУ.
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