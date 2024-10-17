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Не только операторы БпЛА — три самых популярных должности в ВСУ

17 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Должности в ВСУ – самые популярные среди военных
Работа в центре рекрутинга. Фото: Telegram-канал Андрея Садового
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Центры рекрутинга ВСУ уже обратилось более 20 тысяч граждан Украины. Самыми популярными должностями у добровольцев водители и операторы беспилотных систем.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Сколько человек обратилось в Центры рекрутинга ВСУ

В Украине продолжается процесс мобилизации граждан через Центры рекрутинга ВСУ.

По имеющейся информации, за предыдущую неделю, с 7 по 13 октября, в Центры рекрутинга обратились 804 человека.

Всего же в Центры рекрутинга за все время их существования обратилось 20 954 гражданина. Из них 5230 уже присоединились к ВСУ.

Какие должности являются самыми популярными

Некоторые должности наиболее популярны у добровольцев, которые пытаются мобилизоваться через Центры рекрутинга.

Это:

  • водители;
  • штабные работники;
  • операторы БпЛА.

Напомним, что на законодательном уровне в Украине разрабатывается идея прямой мобилизации без участия территориальных центров комплектования. Этот процесс будет иметь схожие черты с рекрутинговыми центрами, которые уже открылись по всей стране под эгидой Минобороны.

Добавим, мы сообщали, кого в октябре 2024 года будут в первую очередь мобилизовать в ряды ВСУ.

ТЦК и СП военнослужащие мобилизация Рекрутинг военные учения

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