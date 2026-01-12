Військовий облік після звільнення з армії - не став на облік у ТЦК, наслідки

Не став на облік в ТЦК після звільнення із ЗСУ — що буде
Звільнений з лав Збройних сил України військовослужбовець має стати на військовий облік у своєму ТЦК. Інакше у нього можуть виникнути проблеми, аж до повторної мобілізації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Адміністративна відповідальність
До юристів звернувся громадянин, який щойно звільнився з військової служби.
У такому випадку звільненому належить з’явитися до свого територіального центру комплектування і стати на військовий облік.
Чоловік поцікавився, які проблеми на нього можуть очікувати, якщо він не виконає цієї вимоги закону.
"Якщо Ви не станете на облік в ТЦК після звільнення, то Вас очікує адміністративна відповідальність та розшук ТЦК", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Можлива мобілізація
Юрист також пояснив, що у такій ситуації можлива і повторна мобілізація громадянина до Збройних сил України.
"При тому, якщо поліція затримає Вас та доставить до ТЦК задля складання протоколу, Вас зможуть мобілізувати", — запевнив громадянина Айвазян.
Тож необхідність стати на військовий облік після звільнення з лав ЗСУ продиктована ще і важливістю для самого звільненого військовослужбовця.
