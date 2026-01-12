Відео
Україна
Головна ТЦК Не став на облік в ТЦК після звільнення із ЗСУ — що буде

Не став на облік в ТЦК після звільнення із ЗСУ — що буде

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 06:30
Військовий облік після звільнення з армії - не став на облік у ТЦК, наслідки
Громадяни в черзі у ТЦК. Фото: korosten.today

Звільнений з лав Збройних сил України військовослужбовець має стати на військовий облік у своєму ТЦК. Інакше у нього можуть виникнути проблеми, аж до повторної мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Адміністративна відповідальність

До юристів звернувся громадянин, який щойно звільнився з військової служби.

У такому випадку звільненому належить з’явитися до свого територіального центру комплектування і стати на військовий облік.

Чоловік поцікавився, які проблеми на нього можуть очікувати, якщо він не виконає цієї вимоги закону.

"Якщо Ви не станете на облік в ТЦК після звільнення, то Вас очікує адміністративна відповідальність та розшук ТЦК", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Можлива мобілізація

Юрист також пояснив, що у такій ситуації можлива і повторна мобілізація громадянина до Збройних сил України.

"При тому, якщо поліція затримає Вас та доставить до ТЦК задля складання протоколу, Вас зможуть мобілізувати", — запевнив громадянина Айвазян.

Тож необхідність стати на військовий облік після звільнення з лав ЗСУ продиктована ще і важливістю для самого звільненого військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як в Україні працюватиме система автоматичного військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу військовозобов’язаний має для того, аби стати на облік на новому місці проживання.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
