Військовий облік після звільнення з армії - не став на облік у ТЦК, наслідки

Звільнений з лав Збройних сил України військовослужбовець має стати на військовий облік у своєму ТЦК. Інакше у нього можуть виникнути проблеми, аж до повторної мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Адміністративна відповідальність

До юристів звернувся громадянин, який щойно звільнився з військової служби.

У такому випадку звільненому належить з’явитися до свого територіального центру комплектування і стати на військовий облік.

Чоловік поцікавився, які проблеми на нього можуть очікувати, якщо він не виконає цієї вимоги закону.

"Якщо Ви не станете на облік в ТЦК після звільнення, то Вас очікує адміністративна відповідальність та розшук ТЦК", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Можлива мобілізація

Юрист також пояснив, що у такій ситуації можлива і повторна мобілізація громадянина до Збройних сил України.

"При тому, якщо поліція затримає Вас та доставить до ТЦК задля складання протоколу, Вас зможуть мобілізувати", — запевнив громадянина Айвазян.

Тож необхідність стати на військовий облік після звільнення з лав ЗСУ продиктована ще і важливістю для самого звільненого військовослужбовця.

