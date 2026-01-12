Военный учет после увольнения из армии - не стал на учет в ТЦК, последствия

Не стал на учет в ТЦК после увольнения из ВСУ — что будет
Уволенный из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий должен стать на воинский учет в своем ТЦК. Иначе у него могут возникнуть проблемы, вплоть до повторной мобилизации.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Административная ответственность
К юристам обратился гражданин, который только что уволился с военной службы.
В таком случае уволенному предстоит явиться в свой территориальный центр комплектования и стать на воинский учет.
Мужчина поинтересовался, какие проблемы его могут ожидать, если он не выполнит этого требования закона.
"Если Вы не станете на учет в ТЦК после увольнения, то Вас ожидает административная ответственность и розыск ТЦК", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Возможна мобилизация
Юрист также пояснил, что в такой ситуации возможна и повторная мобилизация гражданина в Вооруженные силы Украины.
"При этом, если полиция задержит Вас и доставит в ТЦК для составления протокола, Вас смогут мобилизовать", — заверил гражданина Айвазян.
Поэтому необходимость стать на воинский учет после увольнения из рядов ВСУ продиктована еще и важностью для самого уволенного военнослужащего.
