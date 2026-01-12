Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная ТЦК Не стал на учет в ТЦК после увольнения из ВСУ — что будет

Не стал на учет в ТЦК после увольнения из ВСУ — что будет

Дата публикации 12 января 2026 06:30
Военный учет после увольнения из армии - не стал на учет в ТЦК, последствия
Граждане в очереди в ТЦК. Фото: korosten.today

Уволенный из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий должен стать на воинский учет в своем ТЦК. Иначе у него могут возникнуть проблемы, вплоть до повторной мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Административная ответственность

К юристам обратился гражданин, который только что уволился с военной службы.

В таком случае уволенному предстоит явиться в свой территориальный центр комплектования и стать на воинский учет.

Мужчина поинтересовался, какие проблемы его могут ожидать, если он не выполнит этого требования закона.

"Если Вы не станете на учет в ТЦК после увольнения, то Вас ожидает административная ответственность и розыск ТЦК", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Возможна мобилизация

Юрист также пояснил, что в такой ситуации возможна и повторная мобилизация гражданина в Вооруженные силы Украины.

"При этом, если полиция задержит Вас и доставит в ТЦК для составления протокола, Вас смогут мобилизовать", — заверил гражданина Айвазян.

Поэтому необходимость стать на воинский учет после увольнения из рядов ВСУ продиктована еще и важностью для самого уволенного военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, как в Украине будет работать система автоматического воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени военнообязанный имеет для того, чтобы стать на учет на новом месте жительства.

нарушения военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
