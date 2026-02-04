Відео
Головна ТЦК Не став на облік при переїзді — чи може ТЦК зробити це автоматично

Не став на облік при переїзді — чи може ТЦК зробити це автоматично

Дата публікації: 4 лютого 2026 13:36
Військовий облік автоматично - чи має право ТЦК ставити на облік
Застосунок "Резерв+", де з’явиться повідомлення про розшук. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин може бути взятий на військовий облік автоматично, без його безпосередньої участі. А от зі штрафом від ТЦК ситуація дещо складніша.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Військовий облік заочно

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який розповів, що кілька років тому під час зміни місця проживання знявся з військового обліку і не став на облік на новому місці.

Чоловік поцікавився, чи може він бути автоматично взятий на облік і чи не чекають на нього після встановлення застосунку "Резерв+" штраф від ТЦК і розшук за порушення військового обліку.

"Скоріш за все, ви вже на обліку", — підтвердив припущення громадянина юрист Євген Корнійчук.

Штраф чи розшук за те, що не став на облік вчасно

Щодо можливих санкцій проти такого громадянина, то тут, підкреслив юрист, ситуація неоднозначна.

"Там (у "Резерв+" — Ред.) немає штрафу, там може бути лише розшук", — наголосив Корнійчук.

Юрист пояснив, що штраф можуть накласти лише у присутності самого громадянина, якого обвинуватили у порушенні правил військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки днів має військовозобов’язаний громадянин для того, аби стати на військовий облік.

Додамо, ми повідомляли про те, коли громадян братимуть на військовий облік автоматично.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
