Україна
Не стал на учет при переезде — может ли ТЦК сделать это автоматически

Не стал на учет при переезде — может ли ТЦК сделать это автоматически

Дата публикации 4 февраля 2026 13:36
Военный учет автоматически - имеет ли право ТЦК ставить на учет
Приложение "Резерв+", где появится уведомление о розыске. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин может быть взят на воинский учет автоматически, без его непосредственного участия. А вот со штрафом от ТЦК ситуация несколько сложнее.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Читайте также:

Военный учет заочно

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который рассказал, что несколько лет назад при смене места жительства снялся с воинского учета и не стал на учет на новом месте.

Мужчина поинтересовался, может ли он быть автоматически взят на учет и не ждут ли его после установки приложения "Резерв+" штраф от ТЦК и розыск за нарушение воинского учета.

"Скорее всего, вы уже на учете", — подтвердил предположение гражданина юрист Евгений Корнийчук.

Штраф или розыск за то, что не встал на учет вовремя

Что касается возможных санкций против такого гражданина, то здесь, подчеркнул юрист, ситуация неоднозначная.

"Там (в "Резерв+" — Ред.) нет штрафа, там может быть только розыск", — подчеркнул Корнийчук.

Юрист пояснил, что штраф могут наложить только в присутствии самого гражданина, которого обвинили в нарушении правил воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько дней имеет военнообязанный гражданин для того, чтобы стать на воинский учет.

Добавим, мы сообщали о том, когда граждан будут брать на воинский учет автоматически.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
