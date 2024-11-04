При отриманні повістки можна в законний спосіб перенести час прибуття до ТЦК

Військовий квиток в руках бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

В умовах воєнного часу українські чоловіки, які підлягають призову, зобов'язані дотримуватись вимог військового обліку. Громадяни повинні мати при собі військовий квиток та оновлювати свої відомості в ТЦК.

Начальник відділу військового обліку Харківського ТЦК та СП Любомир Хомицький роз'яснив, як запобігти адміністративному стягненню за порушення правил військового обліку.

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Він нагадав, що військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Паперовий документ можна отримати в районному ТЦК та СП. Документ в електронній формі, який містить QR код можна згенерувати та роздрукувати, встановивши застосунок Резерв+ або через портал "Дія".

Резервісти та військовозобов’язані, у яких відсутній (які втратили) військово-обліковий документ, уточнюють свої облікові дані у районному ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

Важливо, у разі отримання повістки про виклик до ТЦК та СП з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

Що робити, коли отримав повістку, але не можеш з'явитись

Якщо громадянин поставив підпис на повістці, але не може прийти до центру комплектування у потрібний термін він зобов’язаний у найкоротший термін, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК та СП, повідомити про причини неявки. Для цього військовозобов'язаний може звернутись до зазначеного у повістці ТЦК вказавши власний час, але такий, що не перевищує сім календарних днів.

Треба також мати поважні причини для неприбуття. Такими вважаються:

• перешкода стихійного характеру;

• хвороба;

• воєнні дії та їхні наслідки;

• інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк;

• смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).



Любомир Хомицький також нагадав про необхідність надання документів до голів комісій районних ТЦК та СП на продовження дії відстрочки у зв’язку з продовженням строку проведення загальної мобілізації.

Нагадаємо, на Закарпатті судили військовозобов'язаного — чоловік проігнорував повістку до територіального центру комплектування та вимогу пройти військово-лікарську комісію.

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