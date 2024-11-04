При получении повестки можно законным способом перенести время прибытия в ТЦК

Военный билет в руках бойца ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В условиях военного времени украинские мужчины, подлежащие призыву, обязаны соблюдать требования военного учета. Граждане должны иметь военный билет и обновлять свои сведения в ТЦК.

Начальник отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП Любомир Хомицкий разъяснил, как предотвратить административное взыскание за нарушение правил военного учета.

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Он напомнил, что военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме обладают одинаковой юридической силой.

Бумажный документ можно получить в районных ТЦК и СП. Документ в электронной форме, содержащий QR код, можно сгенерировать и распечатать, установив приложение Резерв+ или через портал "Дія".

Резервисты и военнообязанные, у которых отсутствует (утрачен) военно-учетный документ, уточняют свои учетные данные в районном ТЦК по месту своего пребывания или местонахождения.

Важно, в случае получения повестки о вызове ТЦК и СП, появиться в указанные в ней место и срок.

Что делать, когда получил повестку, но не можешь явиться

Если гражданин поставил подпись в повестке, но не может прийти в центр комплектования в нужный срок, он обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки. Для этого военнообязанный может обратиться в указанный в повестке ТЦК указав собственное время, но не превышающее семь календарных дней.

Следует также иметь уважительные причины для неприбытия. Такими считаются:

• препятствие стихийного характера;

• болезнь;

• военные действия и их последствия;

• другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в определенный пункт и срок;

• смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (супруга).



Любомир Хомицкий также напомнил о необходимости предоставления документов председателям комиссий районных ТЦК и СП на продление отсрочки в связи с продлением срока проведения общей мобилизации.

Напомним, в Закарпатье судили военнообязанного — мужчина проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования и требование пройти военно-врачебную комиссию.

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