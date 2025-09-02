Робота в школі військовозобов'язаного - чи візьмуть на роботу в школу чоловіка, який не прибув до ТЦК за повісткою

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Громадянин має право влаштуватися в школу на роботу і оформити відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, якщо отримав штраф від ТЦК. Але, попри відстрочку, штраф не анулюється.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук ТЦК і робота в школі

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що не з’явився до ТЦК за повісткою і був за це оштрафований.

Чоловік поцікавився, чи може він у такій ситуації працевлаштуватися в школу.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що проблеми із ТЦК не повинні вплинути не тільки на факт працевлаштування, а і на отримання відстрочки, право на яке мають учителі.

"Знаходження у розшуку не може бути підставою для відмови у відстрочці", — наголосив юрист.

Питання штрафу треба вирішити

Втім, додав Айвазян, наявність відстрочки не скасує штраф від територіального центру комплектування.

"Скорше за все, в ТЦК у Вас будуть вимагати оплати штрафу за порушення правил військового обліку, і це питання прийдеться вирішувати", — запевнив юрист.

Також, зазначив Юрій Айвазян, для оформлення відстрочки для роботи у школі громадянину доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

