Не прибув у ТЦК за повісткою — чи візьмуть на роботу в школу

Не прибув у ТЦК за повісткою — чи візьмуть на роботу в школу

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 06:30
Робота в школі військовозобов'язаного - чи візьмуть на роботу в школу чоловіка, який не прибув до ТЦК за повісткою
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Громадянин має право влаштуватися в школу на роботу і оформити відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, якщо отримав штраф від ТЦК. Але, попри відстрочку, штраф не анулюється.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Розшук ТЦК і робота в школі

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що не з’явився до ТЦК за повісткою і був за це оштрафований.

Чоловік поцікавився, чи може він у такій ситуації працевлаштуватися в школу.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що проблеми із ТЦК не повинні вплинути не тільки на факт працевлаштування, а і на отримання відстрочки, право на яке мають учителі.

"Знаходження у розшуку не може бути підставою для відмови у відстрочці", — наголосив юрист.

Питання штрафу треба вирішити

Втім, додав Айвазян, наявність відстрочки не скасує штраф від територіального центру комплектування.

"Скорше за все, в ТЦК у Вас будуть вимагати оплати штрафу за порушення правил військового обліку, і це питання прийдеться вирішувати", — запевнив юрист.

Також, зазначив Юрій Айвазян, для оформлення відстрочки для роботи у школі громадянину доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібен дозвіл ТЦК для працевлаштування у школу.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна влаштуватися на роботу в школу без військово-облікового документу.

Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
