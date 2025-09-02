Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Не прибыл в ТЦК по повестке — возьмут ли на работу в школу

Не прибыл в ТЦК по повестке — возьмут ли на работу в школу

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 06:30
Работа в школе военнообязанного - возьмут ли на работу в школу мужчину, который не прибыл в ТЦК по повестке
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Гражданин имеет право устроиться в школу на работу и оформить отсрочку от мобилизации даже в ситуации, если получил штраф от ТЦК. Но, несмотря на отсрочку, штраф не аннулируется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Розыск ТЦК и работа в школе

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что не явился в ТЦК по повестке и был за это оштрафован.

Мужчина поинтересовался, может ли он в такой ситуации трудоустроиться в школу.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что проблемы с ТЦК не должны повлиять не только на факт трудоустройства, а и на получение отсрочки, право на которую имеют учителя.

"Нахождение в розыске не может быть основанием для отказа в отсрочке", — подчеркнул юрист.

Вопрос штрафа надо решить

Впрочем, добавил Айвазян, наличие отсрочки не отменит штраф от территориального центра комплектования.

"Скорее всего, в ТЦК у Вас будут требовать оплаты штрафа за нарушение правил воинского учета, и этот вопрос придется решать", — заверил юрист.

Также, отметил Юрий Айвазян, для оформления отсрочки для работы в школе гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли разрешение ТЦК для трудоустройства в школу.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли устроиться на работу в школу без военно-учетного документа.

учителя школы ТЦК и СП военнообязанные трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации