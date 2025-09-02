Работа в школе военнообязанного - возьмут ли на работу в школу мужчину, который не прибыл в ТЦК по повестке

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Гражданин имеет право устроиться в школу на работу и оформить отсрочку от мобилизации даже в ситуации, если получил штраф от ТЦК. Но, несмотря на отсрочку, штраф не аннулируется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Розыск ТЦК и работа в школе

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что не явился в ТЦК по повестке и был за это оштрафован.

Мужчина поинтересовался, может ли он в такой ситуации трудоустроиться в школу.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что проблемы с ТЦК не должны повлиять не только на факт трудоустройства, а и на получение отсрочки, право на которую имеют учителя.

"Нахождение в розыске не может быть основанием для отказа в отсрочке", — подчеркнул юрист.

Вопрос штрафа надо решить

Впрочем, добавил Айвазян, наличие отсрочки не отменит штраф от территориального центра комплектования.

"Скорее всего, в ТЦК у Вас будут требовать оплаты штрафа за нарушение правил воинского учета, и этот вопрос придется решать", — заверил юрист.

Также, отметил Юрий Айвазян, для оформления отсрочки для работы в школе гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.

