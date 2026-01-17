Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Не мобілізація — який основний обов'язок працівників ТЦК

Не мобілізація — який основний обов'язок працівників ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 15:03
Які роботу мають виконувати військовослужбовці ТЦК та СП – відповідь військового омбудсмана
Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Telegraf

Військовослужбовці не мають займатися безпосередньо мобілізацією та доставляти громадян до ТЦК. Організовувати мобілізаційні заходи та сприяти їх виконанню мають місцеві органи виконавчої влади.

Про це Еспресо повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинська).

Реклама
Читайте також:

Повноваження ТЦК та СП

"Завдання військових — формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу", — зазначила військовий омбудсмен. 

Також вона додавала, що розділення суспільства на військових і цивільних або ТЦК і цивільних не зміцнюють обороноздатність держави. Перевищення повноважень із боку як цивільних, так і представників військкомату негативно впливають на мобілізаційний процес.

Нагадаємо, 3 грудня минулого року у Львові 30-річний чоловік зарізав військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка. Потерпілий не вижив.

Також ми повідомляли, що 5 грудня у Львові попрощалися з військовослужбовцем ТЦК та СП Юрієм Бондаренком, який став жертвою нападу. Чоловік був ветераном.

військкомат мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці повноваження
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації