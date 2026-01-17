Які роботу мають виконувати військовослужбовці ТЦК та СП – відповідь військового омбудсмана

Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Telegraf

Військовослужбовці не мають займатися безпосередньо мобілізацією та доставляти громадян до ТЦК. Організовувати мобілізаційні заходи та сприяти їх виконанню мають місцеві органи виконавчої влади.

Про це Еспресо повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинська).

Повноваження ТЦК та СП

"Завдання військових — формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу", — зазначила військовий омбудсмен.

Також вона додавала, що розділення суспільства на військових і цивільних або ТЦК і цивільних не зміцнюють обороноздатність держави. Перевищення повноважень із боку як цивільних, так і представників військкомату негативно впливають на мобілізаційний процес.

Нагадаємо, 3 грудня минулого року у Львові 30-річний чоловік зарізав військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка. Потерпілий не вижив.

Також ми повідомляли, що 5 грудня у Львові попрощалися з військовослужбовцем ТЦК та СП Юрієм Бондаренком, який став жертвою нападу. Чоловік був ветераном.