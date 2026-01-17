Какую работу должны выполнять военнослужащие ТЦК и СП — ответ военного омбудсмена

Не мобилизация — какая основная обязанность работников ТЦК
Военнослужащие не должны заниматься непосредственно мобилизацией и доставлять граждан в ТЦК. Организовывать мобилизационные мероприятия и способствовать их выполнению должны местные органы исполнительной власти.
Об этом Еспресо сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская).
Полномочия ТЦК и СП
"Задача военных — формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава", — отметила военный омбудсмен.
Также она добавляла, что разделение общества на военных и гражданских или ТЦК и гражданских не укрепляет обороноспособность государства. Превышение полномочий со стороны как гражданских, так и представителей военкомата негативно влияют на мобилизационный процесс.
Напомним, 3 декабря прошлого года во Львове 30-летний мужчина зарезал военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко. Пострадавший не выжил.
Также мы сообщали, что 5 декабря во Львове попрощались с военнослужащим ТЦК и СП Юрием Бондаренко, который стал жертвой нападения. Мужчина был ветераном.
Читайте Новини.LIVE!