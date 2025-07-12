Чому росіяни б'ють по ТЦК — Тимочко назвав неочевидну причину

Іван Тимочко. Фото: кадр з відео

Росіяни почали навмисно бити по будівлях ТЦК. Окрім очевидної мети, зриву мобілізації, вони переслідують ще деякі мотиви.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в етері Еспресо.TV.

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Ударами по будівлях ТЦК росіяни, беззаперечно, прагнуть зірвати мобілізацію. Однак це не єдина їхня ціль.

"Є й глибша й серйозніша причина від якої противник не відмовиться. Росіяни намагаються призвести до конфлікту військових й цивільних в Україні. При чому до конфлікту, коли прямі зіткнення мали б відбуватись навіть на побутовому рівні, в їхньому розумінні", — зазначив Іван Тимочко.

Він додав, що росіяни прагнуть активізувати противників мобілізації в різний спосіб. Це їхня базова "ставка".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли приміщення ТЦК в Запоріжжі.

Також ми розповідали про те, що росіяни вдарили по будівлі ТЦК у Харкові.