Чому росіяни б'ють по ТЦК — Тимочко назвав неочевидну причину

Не лише зрив мобілізації — Тимочко назвав причину ударів по ТЦК
Росіяни почали навмисно бити по будівлях ТЦК. Окрім очевидної мети, зриву мобілізації, вони переслідують ще деякі мотиви.
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в етері Еспресо.TV.
Чому росіяни б'ють по ТЦК
Ударами по будівлях ТЦК росіяни, беззаперечно, прагнуть зірвати мобілізацію. Однак це не єдина їхня ціль.
"Є й глибша й серйозніша причина від якої противник не відмовиться. Росіяни намагаються призвести до конфлікту військових й цивільних в Україні. При чому до конфлікту, коли прямі зіткнення мали б відбуватись навіть на побутовому рівні, в їхньому розумінні", — зазначив Іван Тимочко.
Він додав, що росіяни прагнуть активізувати противників мобілізації в різний спосіб. Це їхня базова "ставка".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли приміщення ТЦК в Запоріжжі.
Також ми розповідали про те, що росіяни вдарили по будівлі ТЦК у Харкові.
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