Почему россияне бьют по ТЦК — Тимочко назвал неочевидную причину

Не только срыв мобилизации — Тимочко назвал причину ударов по ТЦК
Россияне начали намеренно бить по зданиям ТЦК. Кроме очевидной цели, срыва мобилизации, они преследуют еще некоторые мотивы.
Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире Еспресо.TV.
Почему россияне бьют по ТЦК
Ударами по зданиям ТЦК россияне, безусловно, стремятся сорвать мобилизацию. Однако это не единственная их цель.
"Есть и более глубокая и серьезная причина, от которой противник не откажется. Россияне пытаются привести к конфликту военных и гражданских в Украине. Причем к конфликту, когда прямые столкновения должны происходить даже на бытовом уровне, в их понимании", — отметил Иван Тимочко.
Он добавил, что россияне стремятся активизировать противников мобилизации различными способами. Это их базовая "ставка".
Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты обстреляли помещение ТЦК в Запорожье.
Также мы рассказывали о том, что россияне ударили по зданию ТЦК в Харькове.
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