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Главная ТЦК Не только срыв мобилизации — Тимочко назвал причину ударов по ТЦК

Не только срыв мобилизации — Тимочко назвал причину ударов по ТЦК

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 14:42
Почему россияне бьют по ТЦК — Тимочко назвал неочевидную причину
Иван Тимочко. Фото: кадр из видео

Россияне начали намеренно бить по зданиям ТЦК. Кроме очевидной цели, срыва мобилизации, они преследуют еще некоторые мотивы.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире Еспресо.TV.

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Почему россияне бьют по ТЦК

Ударами по зданиям ТЦК россияне, безусловно, стремятся сорвать мобилизацию. Однако это не единственная их цель.

"Есть и более глубокая и серьезная причина, от которой противник не откажется. Россияне пытаются привести к конфликту военных и гражданских в Украине. Причем к конфликту, когда прямые столкновения должны происходить даже на бытовом уровне, в их понимании", — отметил Иван Тимочко.

Он добавил, что россияне стремятся активизировать противников мобилизации различными способами. Это их базовая "ставка".

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты обстреляли помещение ТЦК в Запорожье.

Также мы рассказывали о том, что россияне ударили по зданию ТЦК в Харькове.

обстрелы мобилизация война в Украине ТЦК и СП війна
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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